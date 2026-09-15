Pernah Dihina dan Dipandang Sebelah Mata, 4 Shio Ini Justru Sukses di Kemudian Hari

JawaPos.com - Tidak semua perjalanan hidup berjalan mulus. Ada orang yang harus melewati berbagai kesulitan, menerima cibiran, bahkan dianggap tidak mampu sebelum akhirnya membuktikan kualitas dirinya.

Kegagalan dan pandangan negatif dari orang lain terkadang justru menjadi pemicu untuk terus berkembang. Dengan ketekunan, kesabaran, serta keberanian menghadapi berbagai tantangan, seseorang yang sebelumnya diremehkan dapat berubah menjadi sosok yang disegani.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan disebut memiliki kemampuan untuk bangkit setelah melewati masa-masa sulit.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki perjalanan hidup menarik. Mereka disebut mungkin mengalami berbagai penilaian negatif pada awalnya, tetapi perlahan mampu membuktikan diri hingga akhirnya memperoleh penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.

Berikut tujuh shio tersebut:

1. Shio Tikus Shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdik dan pandai memanfaatkan kesempatan. Karakter tersebut terkadang membuat mereka mendapat cap negatif, seperti dianggap terlalu penuh perhitungan atau hanya mengejar keuntungan.

Namun, kemampuan membaca keadaan justru dapat menjadi modal penting ketika menghadapi situasi sulit. Mereka dikenal mampu menyusun strategi dan mencari jalan keluar ketika orang lain sudah menyerah.

Seiring berjalannya waktu, ketekunan tersebut dipercaya dapat membawa shio Tikus menuju kesuksesan. Orang-orang yang dahulu meremehkan mereka pun bisa berubah pandangan dan mengakui kemampuan mereka dalam memimpin maupun mengelola peluang.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau sering dikaitkan dengan karakter tenang, sabar, dan tidak terburu-buru. Karena prosesnya cenderung bertahap, mereka terkadang dianggap lambat dalam mencapai kesuksesan.