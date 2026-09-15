Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 15 September 2026 | 21.23 WIB

Pernah Dihina dan Dipandang Sebelah Mata, 4 Shio Ini Justru Sukses di Kemudian Hari

Ilustrasi seseorang yang hartanya bukan sembarangan - Image

Ilustrasi seseorang yang hartanya bukan sembarangan

JawaPos.com - Tidak semua perjalanan hidup berjalan mulus. Ada orang yang harus melewati berbagai kesulitan, menerima cibiran, bahkan dianggap tidak mampu sebelum akhirnya membuktikan kualitas dirinya.

Kegagalan dan pandangan negatif dari orang lain terkadang justru menjadi pemicu untuk terus berkembang. Dengan ketekunan, kesabaran, serta keberanian menghadapi berbagai tantangan, seseorang yang sebelumnya diremehkan dapat berubah menjadi sosok yang disegani.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan disebut memiliki kemampuan untuk bangkit setelah melewati masa-masa sulit.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki perjalanan hidup menarik. Mereka disebut mungkin mengalami berbagai penilaian negatif pada awalnya, tetapi perlahan mampu membuktikan diri hingga akhirnya memperoleh penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.

Berikut tujuh shio tersebut:

1. Shio Tikus

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdik dan pandai memanfaatkan kesempatan. Karakter tersebut terkadang membuat mereka mendapat cap negatif, seperti dianggap terlalu penuh perhitungan atau hanya mengejar keuntungan.

Namun, kemampuan membaca keadaan justru dapat menjadi modal penting ketika menghadapi situasi sulit. Mereka dikenal mampu menyusun strategi dan mencari jalan keluar ketika orang lain sudah menyerah.

Seiring berjalannya waktu, ketekunan tersebut dipercaya dapat membawa shio Tikus menuju kesuksesan. Orang-orang yang dahulu meremehkan mereka pun bisa berubah pandangan dan mengakui kemampuan mereka dalam memimpin maupun mengelola peluang.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau sering dikaitkan dengan karakter tenang, sabar, dan tidak terburu-buru. Karena prosesnya cenderung bertahap, mereka terkadang dianggap lambat dalam mencapai kesuksesan.

Padahal, ketenangan dan konsistensi justru menjadi kekuatan utama mereka. Shio Kerbau dipercaya mampu terus bekerja meski hasil yang diinginkan belum terlihat dalam waktu singkat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pantang Puas dengan Pencapaian, 4 Shio Ini Punya Ambisi Besar untuk Sukses - Image
Zodiak

Pantang Puas dengan Pencapaian, 4 Shio Ini Punya Ambisi Besar untuk Sukses

Selasa, 15 September 2026 | 03.18 WIB

Harta Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian - Image
Zodiak

Harta Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian

Senin, 14 September 2026 | 20.25 WIB

Tak Sekadar Sukses, 8 Weton Ini Konon Berpeluang Mencapai Puncak Kekayaan - Image
Zodiak

Tak Sekadar Sukses, 8 Weton Ini Konon Berpeluang Mencapai Puncak Kekayaan

Senin, 14 September 2026 | 19.27 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore