Tinggal Selangkah Menuju Kaya Raya, 6 Weton Ini Disebut Sedang Memasuki Masa Keemasan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat masa tertentu yang dipercaya menjadi titik perubahan dalam kehidupan seseorang. Salah satunya adalah ketika peluang rezeki mulai terbuka dan kondisi kehidupan perlahan bergerak menuju kemapanan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya sedang berada di fase menuju puncak keberuntungan. Mereka disebut memiliki peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan apabila mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Berikut enam weton yang dimaksud:

1. Senin Legi – Kesabaran Mulai Berbuah Hasil Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sabar, tetapi mempunyai kemauan kuat. Perjuangan mereka dalam membangun kehidupan sedikit demi sedikit dipercaya mulai menunjukkan hasil.

Menurut ramalan primbon, peluang berupa pekerjaan, kerja sama, bisnis, maupun peningkatan karier dapat terbuka lebih luas.

Pesannya: ketika kesempatan datang, jangan terlalu lama ragu. Namun, tetap pertimbangkan risiko dan kemampuan sebelum mengambil keputusan.

2. Rabu Pahing – Pandai Melihat Peluang Rabu Pahing dikenal memiliki kemampuan berpikir dan mengatur sesuatu dengan baik. Dalam urusan keuangan, weton ini dipercaya cukup cermat membaca kesempatan yang mungkin tidak segera dilihat orang lain.

Primbon menyebut mereka sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan usaha maupun keuangan. Hasil dari kerja keras pun diyakini dapat terasa lebih cepat.