Tinggal Selangkah Menuju Kaya Raya, 6 Weton Ini Disebut Sedang Memasuki Masa Keemasan

seseorang yang hartanya jelang menjulang./Freepik.
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat masa tertentu yang dipercaya menjadi titik perubahan dalam kehidupan seseorang. Salah satunya adalah ketika peluang rezeki mulai terbuka dan kondisi kehidupan perlahan bergerak menuju kemapanan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya sedang berada di fase menuju puncak keberuntungan. Mereka disebut memiliki peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan apabila mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.
Berikut enam weton yang dimaksud:
Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sabar, tetapi mempunyai kemauan kuat. Perjuangan mereka dalam membangun kehidupan sedikit demi sedikit dipercaya mulai menunjukkan hasil.
Menurut ramalan primbon, peluang berupa pekerjaan, kerja sama, bisnis, maupun peningkatan karier dapat terbuka lebih luas.
Pesannya: ketika kesempatan datang, jangan terlalu lama ragu. Namun, tetap pertimbangkan risiko dan kemampuan sebelum mengambil keputusan.
Rabu Pahing dikenal memiliki kemampuan berpikir dan mengatur sesuatu dengan baik. Dalam urusan keuangan, weton ini dipercaya cukup cermat membaca kesempatan yang mungkin tidak segera dilihat orang lain.
Primbon menyebut mereka sedang berada dalam fase yang mendukung perkembangan usaha maupun keuangan. Hasil dari kerja keras pun diyakini dapat terasa lebih cepat.
Pesannya: jangan hanya mengejar pemasukan. Kemampuan mengatur dan mempertahankan aset juga penting agar hasil yang diperoleh dapat bertahan lama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027