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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 15 September 2026 | 20.40 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini adalah hari yang sangat baik bagi zodiak pisces untuk merencanakan liburan ke negara lain. Keinginan besar pisces untuk bepergian dan mengalami hal-hal baru akan muncul. 

Meskipun bepergian untuk urusan pekerjaan, pisces akan tetap senang. Namun, pisces juga harus siap menghadapi rintangan kecil di sepanjang jalan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Selasa, 15 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces sebaiknya tidak membiarkan perbedaan pendapat dengan pasangan merusak perasaan terhadapnya. Terkait karir, pisces mungkin mengalami perubahan posisi dimana akan berganti pekerjaan atau berpindah kantor.

Sementara itu, hindari paparan sinar matahari yang berlebihan, karena efeknya bisa sangat merusak kulit. Terkait keuangan, pastikan membuat kesan yang baik karena pisces akan melihat beberapa perkembangan pada kesempatan promosi atau kesepakatan bisnis.

Cinta Pisces

Pisces dan pasangan mungkin memiliki perbedaan pendapat. Tetapi, jangan biarkan hal itu merusak perasaanmu terhadapnya. Mulailah memperbaiki hubunganmu hari ini dengan memulai percakapan dengan pasangan.

Karir Pisces

Hari ini pisces mungkin mengalami perubahan posisi dalam karir. Pisces mungkin berganti pekerjaan atau mungkin hanya berpindah kantor. Jika bekerja dari rumah atau wiraswasta, pisces mungkin perlu mengubah dan meningkatkan fasilitas tempat kerja.

Kesehatan Pisces

Pisces akan berhasil mengatasi masalah kulit. Namun, pencegahan tetap diperlukan untuk menghindari timbulnya masalah. 

Sebaiknya hindari paparan sinar matahari berlebihan, karena efeknya sangat merusak kulit. Selain itu, usahakan untuk menghindari makanan yang menyebabkan masalah kulit.

Keuangan Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
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