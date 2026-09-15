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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 15 September 2026 | 20.16 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Keseimbangan dan harmoni hidup zodiak aries terjadi. Meskipun harus waspada terhadap perilaku negatif dalam lingkungan sosial, kemungkinan besar itu hanyalah hal kecil. 

Hal tersebut bukan sesuatu yang serius, tetapi mungkin akan meninggalkan kesan buruk untuk sementara waktu. Aries harus proaktif dan menanyakan kepada orang-orang terkasih tentang perasaan mereka hari ini, sehingga aries mungkin dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang tak terduga.

Zodiak taurus mungkin akan bangun dengan perasaan sedikit sedih hari ini. Namun, tidak perlu khawatir, karena merasa hal ini akan membuatmu merenungkan hidup dan mendapatkan perspektif baru. 

Taurus akan merasakan dampak dari kesibukan selama beberapa hari terakhir. Namun, kemauan yang keras dan keteguhan pikiran, akan membantu taurus melewati hari ini. Jadi, luangkan waktu untuk diri sendiri setelah bekerja, untuk bersantai dan melepaskan penat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 15 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu meluangkan waktu untuk bersama pasangan di tengah kekacauan pekerjaan sehari-hari. Terkait karir, bangun jaringan dan gunakan keterampilan sosial untuk mendapatkan koneksi yang akan membantu karirmu bertumbuh.

Sementara itu, cobalah berjalan kaki, berlari, atau bermain squash bersama teman atau keluarga di pusat kebugaran setempat. Terkait keuangan, awasi pengeluaran dengan cermat jika merasa belum mampu membeli sesuatu yang diinginkan untuk saat ini.

Cinta Aries

Hari ini, aries ingin mencuri beberapa momen mesra bersama orang terkasih. Cobalah bertukar kata-kata manis dan, luangkan waktu untuk dekat dengan pasangan, di tengah kekacauan pekerjaan sehari-hari. Kenangan ini akan tetap bersama aries selamanya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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