Inilah 6 Weton yang Terpilih dan Berpotensi Menguasai Kekayaan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Ada orang yang sejak kecil dikenal memiliki tekad kuat, pandai membaca keadaan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Dalam perjalanan hidup, karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membuka peluang baru, termasuk dalam pekerjaan, usaha, dan pengelolaan kehidupan finansial.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton atau perpaduan hari dan pasaran kelahiran.

Melalui primbon Jawa, setiap weton memiliki gambaran karakter dan sejumlah penafsiran mengenai perjalanan kehidupan, termasuk mengenai rezeki, keberuntungan, serta potensi mencapai kehidupan yang berkecukupan.

Menariknya, terdapat 6 weton yang dalam sebagian penafsiran primbon Jawa dianggap mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang rezeki.

Mereka dipercaya memiliki potensi untuk membangun kehidupan yang semakin mapan apabila kemampuan, ketekunan, keberanian, dan kesempatan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Mari kita bahas secara mendalam seperti yang dilansir dari YouTube Bara raja cirebon pada Sabtu (12/09).

1. Selasa Kliwon, Pribadi Teguh yang Dipercaya Pandai Membuka Peluang

Selasa Kliwon menjadi weton pertama yang dipercaya mempunyai potensi memperoleh rezeki besar.

Dalam perhitungan neptu Jawa, Selasa memiliki nilai 3, sedangkan Kliwon bernilai 8 sehingga jumlah neptunya mencapai 11.

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemauan kuat dan pendirian teguh.

Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dipercaya mampu mempertahankan keyakinannya ketika menghadapi berbagai persoalan.

Mereka juga sering dikaitkan dengan kemampuan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Ketika telah menentukan tujuan, karakter tersebut dipercaya membuat mereka mampu menjalani proses dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah meninggalkan apa yang telah diperjuangkan.