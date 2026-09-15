7 Weton yang Berpotensi Dihujani Uang Menurut Primbon Jawa, Rezekinya Tak Habis-Habis

JawaPos.com - Setiap orang memiliki jalan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, usaha, perdagangan, hubungan profesional, hingga kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dalam tradisi Jawa, perbedaan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau hari kelahiran seseorang.

Primbon Jawa menjadi salah satu warisan budaya yang memuat berbagai perhitungan tradisional mengenai karakter dan perjalanan kehidupan berdasarkan weton.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah weton yang dipercaya mempunyai peluang mendapatkan rezeki besar.

Dalam ungkapan populer, kondisi tersebut kerap digambarkan seperti “dihujani uang” atau memiliki rezeki yang seolah tidak ada habisnya.

Ada 7 weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa dikaitkan dengan karakter pekerja keras, ketekunan, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Sifat-sifat tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan seseorang menuju kehidupan yang lebih berkecukupan.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Inilah 7 weton yang beruntung dihimpun dari YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (12/09).

1. Sabtu Legi

Sabtu Legi berada di urutan pertama dalam daftar weton yang dipercaya memiliki peluang memperoleh rezeki berlimpah.

Dalam perhitungan neptu, Sabtu mempunyai nilai 9, sedangkan Legi bernilai 5. Dengan demikian, jumlah neptu Sabtu Legi adalah 14.

Dalam tradisi Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang mempunyai kemauan kuat dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.

Salah satu perhitungan tradisional Jawa mengaitkan Sabtu Legi dengan naungan Lakuning Rembulan.

Rembulan atau bulan menjadi simbol yang menggambarkan cahaya, keteduhan, dan kemampuan memberikan rasa nyaman.