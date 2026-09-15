Simak, 5 Weton yang Diyakini Membawa Keberuntungan Besar dan Rezeki Melimpah dalam Kehidupan

Ilustrasi weton pembawa keberuntungan (magnific)
JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, manusia sering mencari tanda-tanda yang bisa memberi gambaran tentang nasib, keberuntungan, maupun jalan rezekinya.
Tradisi Jawa yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal menyajikan salah satu warisan leluhur berupa weton, yakni perhitungan hari lahir yang dipercaya memiliki makna mendalam.
Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bukan hanya sekadar catatan tanggal kelahiran, tetapi juga dianggap sebagai kunci untuk memahami karakter, rezeki, hingga arah kehidupan seseorang.
Kanal YouTube Mbah Eko Daeng mengungkapkan bahwa ada lima weton istimewa yang diyakini selalu dekat dengan keberuntungan dan rezeki melimpah.
Meski demikian, ajaran ini bukan sekadar ramalan kosong, melainkan sebuah pengingat agar setiap manusia senantiasa berusaha, berdoa, dan menjaga hubungan baik dengan Tuhan serta sesama.
1. Definisi Weton dalam Tradisi Jawa
Weton adalah hasil kombinasi antara hari dalam sepekan (Saptawara) dan pasaran Jawa (Pancawara).
Perhitungan ini menghasilkan siklus 35 hari yang dipercaya mencerminkan energi dan karakter lahir seseorang.
Tradisi weton berakar dari perpaduan budaya Hindu-Buddha dan nilai lokal Jawa, kemudian semakin berkembang seiring masuknya ajaran Islam.
Dalam praktiknya, weton digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menentukan hari baik, membaca kecocokan pasangan, hingga memahami rezeki dan keberuntungan seseorang.
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