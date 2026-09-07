5 Prinsip yang Bisa Membantu Gen Z Hadapi Kehidupan Lebih Bahagia dan Sukses

JawaPos.com – Menjalani kehidupan pada usia muda sering kali terasa penuh tantangan dan ketidakpastian. Gen Z harus menghadapi berbagai pilihan serta perubahan hidup tanpa memiliki panduan pasti untuk menentukan jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan.

Meski demikian, kehidupan tidak selalu harus dijalani dengan cara yang rumit. Sejumlah aturan sederhana dapat menjadi pedoman bagi Gen Z untuk menghadapi perjalanan hidup dengan lebih mudah, menyenangkan, dan terarah.

Dilansir dari laman Geediting, Berikut 5 aturan hidup yang harus dilakukan bagi Gen Z agar lebih bahagia dan sukses tanpa memperumit keadaan.

1. Merangkul Kesederhanaan

Orang-orang sukses di dunia memahami hal ini. Mereka tahu bahwa menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu, berfokus pada hal-hal yang penting, dan merangkul kesederhanaan dapat menghasilkan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sukses.

Ini tentang menjernihkan pikiran dan hidup Anda, memprioritaskan apa yang benar-benar penting, dan melepaskan sisanya. Namun tentang menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana dan tidak terjebak dalam kerumitan hidup.

Ingat, hidup sederhana bukan berarti hidup yang buruk. Hidup yang sederhana adalah hidup yang terkonsentrasi dan efisien yang memungkinkan Anda untuk fokus pada hasrat dan tujuan Anda tanpa gangguan dari kerumitan yang tidak perlu.

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2. Menetapkan Tujuan yang Jelas

Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai akan memberikan arah hidup Anda. Tujuan tersebut memberikan peta jalan ke mana Anda ingin pergi dan apa yang ingin Anda capai.