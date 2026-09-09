3 Weton yang Nasibnya Bakal Temui Banyak Hal Baik, Akhir Tahun 2026 Rezekinya Melimpah

Weton yang diramalkan nasibnya bakal temui banyak hal baik saat akhir tahun 2026 rezekinya melimpah. (dok: magnific)
JawaPos.com - Menurut primbon Jawa di akhir tahun 2026 ini ada segelintir pihak yang dikatakan punya nasib yang baik.
Kebaikan datang menghampiri sehingga hidup yang dijalani pun jadi merasakan dampak dari hadirnya hal-hal yang hadir.
Beberapa di antaranya dikatakan akan hadir berupa kemudahan dalam berbagai urusan hingga usaha yang dikerjakan selalu diberikan kelancaran.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan nasibnya bakal temui banyak hal baik saat akhir tahun 2026 rezekinya melimpah.
1. Weton Sabtu Legi
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Legi memiliki karakter atau pribadi yang tenang.
Tahun 2026 ini dimungkinkan jadi salah satu momen baik untuk mengerjakan berbagai hal baik.
Bagi mereka yang memiliki niat ingin memiliki keuangan yang mapan, maka berusaha akan jadi jawaban yang tepat.
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Jawa Pos
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