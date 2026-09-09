Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Rabu, 9 September 2026 | 13.10 WIB

3 Weton yang Nasibnya Bakal Temui Banyak Hal Baik, Akhir Tahun 2026 Rezekinya Melimpah

Weton yang diramalkan nasibnya bakal temui banyak hal baik saat akhir tahun 2026 rezekinya melimpah. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan nasibnya bakal temui banyak hal baik saat akhir tahun 2026 rezekinya melimpah. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut primbon Jawa di akhir tahun 2026 ini ada segelintir pihak yang dikatakan punya nasib yang baik.

Kebaikan datang menghampiri sehingga hidup yang dijalani pun jadi merasakan dampak dari hadirnya hal-hal yang hadir.

Beberapa di antaranya dikatakan akan hadir berupa kemudahan dalam berbagai urusan hingga usaha yang dikerjakan selalu diberikan kelancaran.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan nasibnya bakal temui banyak hal baik saat akhir tahun 2026 rezekinya melimpah.

1. Weton Sabtu Legi 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Legi memiliki karakter atau pribadi yang tenang.

Tahun 2026 ini dimungkinkan jadi salah satu momen baik untuk mengerjakan berbagai hal baik.

Bagi mereka yang memiliki niat ingin memiliki keuangan yang mapan, maka berusaha akan jadi jawaban yang tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Shio yang Bakal Berlimpah rezeki di Akhir Tahun 2026, Masa Depan Cerah Menanti di Depan - Image
Zodiak

3 Shio yang Bakal Berlimpah rezeki di Akhir Tahun 2026, Masa Depan Cerah Menanti di Depan

Senin, 7 September 2026 | 02.32 WIB

3 Weton yang Diramal Banjir Rezeki Dadakan Akhir Tahun 2026, Hidup Seketika Makin Mapan - Image
Zodiak

3 Weton yang Diramal Banjir Rezeki Dadakan Akhir Tahun 2026, Hidup Seketika Makin Mapan

Senin, 7 September 2026 | 02.23 WIB

Keuangan Melesat! 5 Zodiak Ini Diprediksi Panen Cuan hingga Akhir Tahun 2026 - Image
Zodiak

Keuangan Melesat! 5 Zodiak Ini Diprediksi Panen Cuan hingga Akhir Tahun 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 21.45 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore