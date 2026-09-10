Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Kamis, 10 September 2026 | 16.41 WIB

3 Weton yang akan Memperoleh Rezeki Besar-besaran di Akhir Tahun 2026, Hidup Jadi Tak Lagi Susah

Weton yang diramalkan akan memperoleh rezeki besar-besaran di akhir tahun 2026 saat hidup tak lagi susah. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan akan memperoleh rezeki besar-besaran di akhir tahun 2026 saat hidup tak lagi susah. (dok: pexels)

JawaPos.com - Beberapa orang yang beruntung dikatakan akan memperoleh banyak limpahan rezeki dalam waktu dekat ini.

Menurut perhitungan primbon, nasib baik akan menarik banyak hal-hal baik ke hidup pihak-pihak yang terpilih sampai perubahan dalam hidup terjadi.

Beberapa orang sangat mungkinkan mendapatkan keberkahan di satu tempat sementara yang lain memperoleh dari jalan yang lain sesuai jalur yang disenangi.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan memperoleh rezeki besar-besaran di akhir tahun 2026 saat hidup tak lagi susah.

1. Weton Senin Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage biasanya memiliki ketekunan.

Menurut perhitungan primbon, mereka yang berweton satu ini akan memperoleh banyak rezeki di akhir tahun 2026 ini.

Rezeki dimungkinkandatang melalui kesuksesan bisnis yang didapatkan setelah lakunya dagangan yang dipunya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Weton yang Nasibnya Bakal Temui Banyak Hal Baik, Akhir Tahun 2026 Rezekinya Melimpah - Image
Zodiak

3 Weton yang Nasibnya Bakal Temui Banyak Hal Baik, Akhir Tahun 2026 Rezekinya Melimpah

Rabu, 9 September 2026 | 13.10 WIB

3 Shio yang Bakal Berlimpah rezeki di Akhir Tahun 2026, Masa Depan Cerah Menanti di Depan - Image
Zodiak

3 Shio yang Bakal Berlimpah rezeki di Akhir Tahun 2026, Masa Depan Cerah Menanti di Depan

Senin, 7 September 2026 | 02.32 WIB

3 Weton yang Diramal Banjir Rezeki Dadakan Akhir Tahun 2026, Hidup Seketika Makin Mapan - Image
Zodiak

3 Weton yang Diramal Banjir Rezeki Dadakan Akhir Tahun 2026, Hidup Seketika Makin Mapan

Senin, 7 September 2026 | 02.23 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore