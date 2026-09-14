3 Zodiak yang Hobi Membaca Buku, Sejak Kecil Lebih Betah di Perpustakaan daripada Harus Berolahraga

Ilustrasi membaca buku. (Magnific)
JawaPos.com - Sejak kecil, ketiga zodiak ini menenggelamkan dirinya pada buku-buku bacaan.
Mulai dari novel, cerpen, ensiklopedia, kamus, sampai biografi setiap halaman-halaman buku selalu menarik perhatian mereka.
Ketiga zodiak ini juga kerap mencari inspirasi dan ide-ide dari buku-buku yang sudah pernah mereka baca.
Berdasarkan informasi dari laman thoughtcatalog yang dikutip pada (14/9) berikut empat zodiak pecinta buku.
Aquarius
Aquarius yang mandiri percaya pada kekuatan kebersamaan, tetapi bukan dalam bentuk olahraga beregu. Bagi aquarius, ide-ide jauh lebih menarik dan tempat yang tepat untuk mencari inspirasi adalah halaman-halaman baru. Mereka sering menghabiskan waktu di perpustakaan.
Capricorn
Capricorn selalu unggul soal akademik karena sejak kecil mereka memiliki wawasan yang luas. Mereka gemar membaca novel, buku referensi, sampai biografi. Capricorn lebih memilih untuk menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan sambil membaca novel.
Pisces
Pisces menyukai berbagai genre buku. Mereka tertarik membaca untuk membantu mereka melatih berempati. Mereka justru stres saat diajak untuk berolahraga. Bagi pisce membaca buku menjadi pilihan yang lebih menenangkan bagi mereka.
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