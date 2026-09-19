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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 17.05 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Tingkat energi dan fokus zodiak scorpio mungkin tinggi. Hari ini baik karena kemungkinan besar, scorpio akan menemukan kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan berharga. 

Hal tersebut mungkin muncul dari pertemuan atau buku bagus yang tidak disengaja ditemukan. Manfaatkan hal itu sebaik-baiknya untuk keuntungan pribadi dan profesionalmu, apa pun situasinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 19 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio dan pasangan harus saling percaya meskipun tidak berada di tempat yang sama saat ini. Terkait karir, percaya diri dan berpikirlah secara positif untuk meraih kesuksesan dan mencerahkan prospek karir.

Sementara itu, pastikan untuk banyak beristirahat agar demam yang scorpio alami segera berlalu. Pada ranah keuangan, jangan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan karena ada indikasi kerugian finansial.

Cinta Scorpio

Belajarlah untuk mempercayai pasangan. Bukalah mata dan telinga, serta bersikaplah reseptif terhadap apa yang dia sampaikan. 

Hubungan scorpio akan kuat meskipun terpisah secara geografis, selama kalian berdua menerapkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Tetaplah berkomunikasi meskipun scorpio dan pasangan tidak dapat berada di tempat yang sama.

Karir Scorpio

Scorpio akan berhasil menangani situasi bertekanan tinggi dengan mudah di tempat kerja. Ada indikasi bahwa hal ini akan memberi scorpio kesempatan untuk menunjukkan bakat. 

Oleh karena itu, scorpio harus percaya diri dan berpikiran positif. Semua ini akan berkontribusi pada kesuksesan dan mencerahkan prospek karir scorpio.

Kesehatan Scorpio

Jagalah kesehatan karena scorpio mungkin rentan terkena demam. Hindari minuman dingin dan beralkohol karena tidak akan bermanfaat bagi kesehatan. Jika merasa demam, pastikan untuk banyak beristirahat agar sakit scorpio segera berlalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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