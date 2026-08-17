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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.56 WIB

6 Kebiasaan Langka Pasangan yang Betah Seharian Bersama Tanpa Bosan Menurut Psikologi

Kebiasaan langka pasangan yang betah seharian bersama tanpa bosan menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Kebiasaan langka pasangan yang betah seharian bersama tanpa bosan menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa sebagian pasangan berhasil menemukan cara untuk menghabiskan akhir pekan bersama tanpa saling mengganggu.

Mereka tetap merasa nyaman satu sama lain, baik saat berdiam diri maupun ketika beraktivitas bersama.

Meski tetap ada perbedaan pendapat sesekali, kebiasaan tertentu membuat kebersamaan terasa nyaman dibanding melelahkan.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (17/8), berikut enam kebiasaan langka yang biasa dimiliki pasangan yang betah menghabiskan waktu seharian bersama tanpa merasa bosan.

1. Tidak menuntut setiap momen terasa menghibur

Sebagian pasangan merasa tertekan untuk terus merencanakan aktivitas setiap kali menghabiskan waktu bersama pasangannya.

Pasangan yang nyaman menghabiskan waktu seharian bersama tidak membutuhkan hiburan tambahan untuk merasa bahagia.

Mereka bisa menikmati pagi hari dengan minum kopi sambil masing-masing melakukan aktivitas yang berbeda.

Kebersamaan tidak selalu berarti harus terus berinteraksi setiap detik yang mereka habiskan bersama.

Pasangan yang secara emosional stabil memahami bahwa momen sepi bukan tanda hubungan yang mandek.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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