Cuaca Jatim 9 September 2026 Dominan Cerah, Surabaya Terik Capai 34 Derajat

Cuaca cerah (ilustrasi). (Foto: Magnific)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, cuaca cerah mendominasi sebagian besar kabupaten dan kota di Jatim pada Rabu (9/9).
Suhu udara maksimal berada di angka 34 derajat celsius yang berpotensi terjadi di Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, dan Bojonegoro. Di wilayah-wilayah tersebut, cuaca diprakirakan akan sangat cerah sejak pagi hingga sore hari.
Kota Batu menjadi satu-satunya daerah yang diprediksi bakal diguyur hujan ringan pada siang hari, tepatnya antara pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB.
Dari sisi lain, BMKG juga meminta masyarakat di sejumlah daerah di Jatim untuk mewaspadai hembusan angin kencang. Secara umum, angin bertiup dari arah Timur, Tenggara, dan Selatan.
Berdasarkan catatan BMKG, Probolinggo memiliki kecepatan angin tertinggi yang mencapai 40,5 kilometer per jam. Menyusul di bawahnya adalah Kabupaten Sumenep dengan kecepatan angin mencapai 38,1 kilometer per jam dan Kediri 37,8 kilometer per jam.
BMKG menegaskan data prakiraan ini diperbarui secara berkala melalui sistem BMKG Official. BMKG juga menyampaikan bahwa informasi cuaca yang dipublikasikan ini bersifat umum.
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