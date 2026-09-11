Tahun Penuh Kejutan, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Paling Cerah

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta pola peruntungan yang berbeda. Pergantian waktu juga diyakini dapat membawa perubahan terhadap aspek kehidupan, mulai dari karier, hubungan asmara, hingga kondisi finansial.
Ada sejumlah shio yang dalam ramalan tahun ini disebut memiliki prospek keberuntungan lebih besar. Peluang baru diyakini lebih mudah datang, sementara kerja keras yang dilakukan sebelumnya berpotensi menghasilkan perkembangan positif.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan besar di tahun ini.
Shio Kuda menjadi salah satu yang disebut memiliki prospek cerah, terutama dalam urusan finansial. Mereka yang lahir pada 1930 dan 1990 termasuk elemen kayu, 1942 dan 2002 elemen api, 1954 dan 2014 elemen tanah, 1966 dan 2026 elemen logam, serta 1978 elemen air.
Dalam astrologi Tionghoa, Kuda identik dengan gerakan yang cepat, aktif, dan penuh semangat. Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan kemampuan pemilik shio ini dalam membaca kesempatan dan mengambil langkah ketika peluang datang.
Selain urusan uang, Shio Kuda juga dikenal memiliki etos kerja yang kuat. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika mengejar target sehingga peluang perkembangan karier pun terbuka lebih lebar.
Dalam kehidupan pribadi, shio ini juga disebut mempunyai peruntungan yang cukup baik dalam urusan asmara dan hubungan.
Berikutnya ada Shio Kelinci yang dipercaya mempunyai peruntungan positif, khususnya dalam hubungan dan kehidupan finansial.
Khusus kelahiran 1975 dengan elemen kayu, 1987 elemen api, 1999 elemen tanah, serta 2011 elemen logam, shio ini disebut berpotensi merasakan perkembangan yang lebih baik.
Kelinci kerap dijadikan simbol kelembutan dan keberuntungan dalam urusan percintaan. Orang yang berada di bawah shio ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang ramah, suka membantu, serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Karakter tersebut membuat mereka lebih mudah membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Di sisi lain, keberuntungan juga dipercaya dapat hadir dalam urusan materi dan membuka kesempatan baru untuk meningkatkan kondisi finansial.
Shio Babi juga masuk dalam daftar shio yang diramalkan memiliki hoki kuat. Kelahiran 1961, 1971 dengan elemen logam, 1983 elemen air, 1995 elemen kayu, 2007 elemen api, dan 2019 elemen tanah termasuk kelompok yang disebut memiliki peruntungan tersebut.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu, pemilik shio ini dipercaya mempunyai peluang lebih besar dalam memperoleh rezeki dan meningkatkan kekayaan.
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