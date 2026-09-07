5 Kebiasaan yang Dilakukan Introvert Saat Membutuhkan Ruang dan Mengisi Ulang Energi

JawaPos.com – Kepribadian introvert kerap dikaitkan dengan kecenderungan untuk tidak menyukai aktivitas dalam kelompok besar sehingga sering dianggap sebagai pribadi yang antisosial.

Padahal, anggapan tersebut merupakan kesalahpahaman karena kebutuhan introver untuk menyendiri tidak berarti mereka tidak mampu atau tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain.

Bagi seorang introver, waktu dalam kesendirian menjadi cara untuk memulihkan energi setelah menghadapi berbagai aktivitas dan kesibukan sehari-hari.

Ketika energi mulai terkuras, mereka biasanya memilih menjauh sejenak dari keramaian dan melakukan berbagai aktivitas untuk mengisi kembali tenaga, termasuk melakukan introspeksi terhadap diri sendiri.

Dilansir dari laman Geediting berikut 5 hal dilakukan introvert saat energi mulai terkuras, salah satunya intropeksi terhadap diri sendiri.

1. Memilih Waktu Sendiri

Salah satu hal yang paling umum dilakukan kaum introvert untuk melarikan diri dari kesibukan sehari-hari adalah menghabiskan waktu sendirian. Ini bukan tentang menjadi antisosial atau menghindari orang lain. Ini tentang meluangkan waktu untuk mengisi ulang tenaga dan menyegarkan diri.

Mereka tidak melarikan diri dari masyarakat, melainkan berlari menuju tempat perlindungan pribadi mereka sendiri tempat di mana mereka dapat menikmati kebersamaan mereka, menikmati pikiran mereka, dan menjadi diri mereka sendiri tanpa tekanan atau ekspektasi apa pun.

Ini adalah cara hidup yang disukai dan dijunjung tinggi oleh banyak kaum introvert. Dan jika Anda seorang introvert, memenuhi kebutuhan Anda akan kesendirian dapat menjadi salah satu hal paling sehat yang dapat Anda lakukan untuk kesejahteraan mental Anda.