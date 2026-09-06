Harta Dibagi Tak Habis, 5 Weton Ini Dipercaya Punya Energi Rezeki yang Berlimpah

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan Jawa, perjalanan hidup seseorang tidak hanya dikaitkan dengan usaha yang dilakukan, tetapi juga dengan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan.

Primbon Jawa mengenal gagasan bahwa rezeki bukan semata-mata berbentuk uang atau harta. Sikap bersyukur, rendah hati, serta kemauan membantu sesama juga dianggap memiliki peran dalam menciptakan kehidupan yang lebih seimbang.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa disebut mempunyai karakter dermawan dan mudah bersyukur. Mereka dipercaya tidak takut berbagi karena yakin bahwa kebaikan yang dilakukan dapat membuka jalan bagi datangnya keberkahan lain.

Dalam pandangan tersebut, mengeluarkan sebagian harta untuk membantu orang lain bukan berarti membuat seseorang kehilangan kekayaan. Justru, rezeki dipercaya dapat kembali melalui berbagai bentuk dan kesempatan.

Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang disebut mempunyai peruntungan rezeki kuat karena gemar berderma dan selalu menjaga rasa syukur menurut primbon Jawa.

1. Selasa Pon – Gemar Menolong dan Berbagi Orang yang lahir pada weton Selasa Pon dalam ramalan primbon dikenal mempunyai hati yang lembut serta mudah tergerak untuk membantu orang lain.

Mereka cenderung tidak tega melihat keluarga, teman, maupun orang di sekitarnya mengalami kesulitan. Karena itu, sifat suka berbagi disebut menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Menariknya, dalam kepercayaan primbon, kebaikan yang dilakukan secara ikhlas justru dipercaya dapat membuka peluang rezeki baru.

Selasa Pon disebut tidak mudah mengalami kondisi finansial yang benar-benar stagnan. Ketika mereka membantu dengan ketulusan, selalu ada jalan lain yang dipercaya dapat membawa kesempatan dan kemakmuran.