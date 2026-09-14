Ramalan Zodiak Selasa 15 September 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak (Freepik)
JawaPos.com – Bagi Sagitarius, berhati-hatilah dalam pengeluaran, terutama untuk pengalaman, tidak semua yang berkilau akan memuaskan.
Di sisi lain, pertimbangkan kembali keputusan keuangan, berpikir di luar kotak dapat memperbanyak pilihan Aquarius.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Selasa 15 September 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)
Petualangan menghadirkan romantisme, membuat hubungan menjadi menyenangkan baik Anda berpasangan maupun lajang.
Solusi yang tidak lazim mendapatkan daya tarik di tempat kerja, inovasi Anda mendapat apresiasi dari atasan.
Berhati-hatilah dalam pengeluaran, terutama untuk pengalaman, tidak semua yang berkilau akan memuaskan.
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Jawa Pos
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