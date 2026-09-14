Ramalan Shio Selasa 15 September 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Apakah shio Babi sedang mempertimbangkan liburan singkat?
Sedangkan shio Kambing mungkin merasa tugas-tugas mental lebih mudah dari biasanya.
Berikut ini ramalan shio pada hari Selasa 15 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Besok bisa menjadi hari yang baik untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan teman.
Pertimbangkan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul.
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Jawa Pos
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