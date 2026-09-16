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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 17 September 2026 | 06.26 WIB

Simak, 5 Kepribadian Weton Kamis Wage Sering Dibilang Unik dan Unggul, Begini Penjelasannya

kepribadian weton kamis wage sering dibilang unik dan unggul./Freepik/ pikisuperstar - Image

kepribadian weton kamis wage sering dibilang unik dan unggul./Freepik/ pikisuperstar

JawaPos.com – Weton Kamis Wage sering dipandang memiliki kepribadian yang menonjol sehingga kesan unik dan unggul selalu melekat pada diri mereka.

Banyak orang mengaitkan weton Kamis Wage dengan kepribadian kuat yang menunjukkan sisi unggul dalam berbagai situasi kehidupan.

Kepribadian dalam weton Kamis Wage dianggap memiliki keunikan tersendiri yang membuat citra unggul mereka semakin mudah dikenali.

Pembahasan mengenai weton Kamis Wage kerap menyoroti karakter yang tampil berbeda dan memberi kesan unggul sejak awal perjumpaan.

Dikutip dari akun YouTube GRIYA KEJAWEN, dijelaskan bahwa ada lima kepribadian weton kamis wage sering dibilang unik dan unggul.

1. Dimensi Spiritual yang Mendalam

Mereka yang terlahir dengan weton Kamis Wage memiliki kepekaan batin yang luar biasa dalam tradisi Jawa.

Kebeningan jiwa mereka membuat sensitif terhadap energi gaib, perasaan orang lain, dan getaran di sekitar.

Kemampuan ini memungkinkan mereka merasakan dengan cepat bila ada situasi yang tidak wajar, baik suasana hati seseorang maupun firasat tentang kejadian mendatang.

Kedekatan dengan nilai keagamaan menjadi hal natural bagi mereka, mudah tersentuh oleh ajaran moral, doa, dan praktik ibadah.

Editor: Hanny Suwindari
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