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Irfan Ferdiansyah
Senin, 14 September 2026 | 19.51 WIB

Pahitnya Hidup Segera Terbayar, 5 Shio Ini Disebut Masuk Fase Kejayaan Finansial

seseorang yang berhasil mencicipi manisnya kekayaan./Freepik/benzoix - Image

seseorang yang berhasil mencicipi manisnya kekayaan./Freepik/benzoix

JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tentu berbeda. Ada yang sejak awal memperoleh kemudahan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih baik.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan peruntungan berdasarkan shio. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki fase kehidupan yang penuh ujian sebelum memasuki periode yang lebih menjanjikan.

Pengalaman menghadapi kesulitan dipercaya dapat membuat seseorang menjadi lebih matang dalam mengelola kehidupan, termasuk ketika kesempatan finansial mulai terbuka.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan akan memasuki fase peruntungan finansial setelah melewati berbagai kesulitan. Ramalan tersebut menggambarkan perubahan dari kondisi penuh keterbatasan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Berikut lima shio yang disebut dalam ramalan tersebut.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah.

Dalam perjalanan hidup, mereka digambarkan sering harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tidak jarang, usaha yang dilakukan membutuhkan waktu cukup panjang sebelum memberikan hasil nyata.

Namun, dalam ramalan astrologi Tionghoa, masa penuh perjuangan tersebut disebut mulai bergeser menuju periode yang lebih baik.

Kerja keras yang selama ini dilakukan berpotensi memberikan hasil. Kondisi pekerjaan maupun usaha dipercaya dapat menjadi lebih stabil, sementara kondisi keuangan perlahan mengalami perkembangan.

Bagi Kerbau, kemapanan bukan hanya mengenai jumlah harta yang dimiliki. Hasil tersebut juga menjadi gambaran dari kesabaran dan konsistensi yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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