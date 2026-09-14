5 Shio Paling Beruntung dalam Sepekan Ini, Peluang Positif Mulai Berdatangan

JawaPos.com – Pekan 14 hingga 20 September 2026 disebut membawa energi yang cukup positif bagi sejumlah shio. Dalam astrologi Tiongkok, terdapat lima shio yang dipandang memiliki peluang keberuntungan lebih menonjol dibandingkan lainnya.

Peruntungan tersebut tidak selalu berkaitan dengan materi. Kemajuan dalam pekerjaan, hubungan dengan orang lain, munculnya ide baru, hingga kemampuan mengambil keputusan juga menjadi bagian dari energi positif yang diprediksi hadir sepanjang pekan.

Dilansir dari Horoscope, lima shio berikut disebut berpotensi merasakan perubahan positif selama periode tersebut. Setiap shio memiliki bentuk keberuntungan yang berbeda, mulai dari kesempatan memimpin hingga momentum untuk memperkuat hubungan.

Berikut lima shio yang disebut paling beruntung pada pekan ini.

1. Shio Macan Shio Macan memasuki pekan ini dengan energi yang cukup kuat. Keberanian dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki pemilik shio ini berpotensi semakin terlihat.

Ada kemungkinan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengambil peran lebih besar, baik dalam pekerjaan maupun lingkungan sosial. Pendapat atau gagasan yang disampaikan juga berpeluang mendapat perhatian dari orang lain.

Pekan ini menjadi waktu yang tepat bagi Shio Macan untuk lebih percaya diri mengambil langkah. Jika selama ini ada rencana baru yang terus tertunda, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mulai bergerak.

2. Shio Monyet Bagi Shio Monyet, pekan ini dapat menjadi momentum untuk membuka lembaran baru. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah meninggalkan kebiasaan, situasi, atau hubungan yang sudah tidak memberikan manfaat.

Dengan melepaskan hal-hal yang menghambat, ruang untuk menerima ide dan pengalaman baru akan semakin terbuka. Hal tersebut juga dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan pribadi maupun hubungan dengan orang lain.