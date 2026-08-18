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Rabbany Wanadriani
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.59 WIB

Diam-Diam Jenius, 5 Zodiak Ini Punya Pola Pikir Tajam dan Sulit Dikelabui

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Dalam astrologi, ada sejumlah zodiak yang kerap dikaitkan dengan kemampuan berpikir cepat, rasa ingin tahu tinggi, serta kecakapan dalam memahami berbagai persoalan.

Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak bicara. Namun, ketika berada dalam situasi yang membutuhkan analisis dan pemecahan masalah, kemampuan berpikir mereka sering terlihat menonjol.

Dilansir astrotalk, berikut lima zodiak yang dalam astrologi sering digambarkan memiliki kecerdasan intelektual yang kuat.

1. Aquarius – Gemar Menjelajahi Ide Baru

Aquarius dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menerima sesuatu hanya karena sudah dianggap sebagai kebiasaan umum. Mereka senang mempertanyakan berbagai hal dan mencari sudut pandang yang berbeda.

Rasa ingin tahu yang besar membuat mereka terus mengeksplorasi gagasan baru. Mereka juga cenderung memiliki pemikiran mandiri sehingga tidak selalu mengikuti pendapat mayoritas.

Sifat tersebut membuat Aquarius sering terlihat memiliki cara berpikir yang unik dan berbeda dari orang-orang di sekitarnya.

2. Scorpio – Suka Menggali Sampai ke Akar Masalah

Scorpio memiliki karakter yang intens dan penuh perhatian terhadap sesuatu yang dianggap penting. Ketika menemukan persoalan yang menarik, mereka tidak mudah puas dengan jawaban sederhana.

Mereka cenderung menggali informasi lebih jauh sampai mendapatkan gambaran yang menurut mereka benar-benar masuk akal.

Selain kemampuan logika, Scorpio juga dikenal peka terhadap perubahan sikap dan bahasa tubuh orang lain. Perpaduan antara pengamatan yang tajam dan kepekaan emosional membuat mereka cukup piawai membaca situasi.

3. Capricorn – Cerdas Berkat Disiplin

Kecerdasan Capricorn lebih sering terlihat melalui konsistensi dan kemampuan mereka menyusun rencana. Mereka mampu bekerja secara bertahap untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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