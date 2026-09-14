Siap-Siap Tersenyum Lebar, 6 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki dan Peluang Emas

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada masa ketika seseorang harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya mendapatkan hasil yang selama ini dinantikan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakteristik dan peruntungan yang berbeda. Pergantian waktu pun kerap dikaitkan dengan datangnya peluang baru, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Dalam waktu dekat, terdapat enam shio yang disebut-sebut memiliki peluang menikmati peningkatan rezeki. Kesempatan tersebut dapat muncul melalui karier, usaha, relasi, hingga hasil dari perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dilansir Naurakom, berikut enam shio yang dipercaya berpotensi mendapatkan kejutan finansial dan peluang menguntungkan.

1. Shio Ayam Shio Ayam diprediksi memasuki periode yang cukup menjanjikan dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Upaya yang selama ini dilakukan perlahan berpotensi membuahkan hasil.

Bagi yang menjalankan usaha, peningkatan permintaan atau bertambahnya pelanggan bisa menjadi sumber pemasukan tambahan. Sementara itu, mereka yang bekerja sebagai karyawan berpeluang memperoleh tanggung jawab baru atau kesempatan untuk mengembangkan karier.

Kepercayaan yang diberikan orang lain juga dapat membuka pintu menuju peluang yang sebelumnya belum terpikirkan.

2. Shio Babi Bagi pemilik shio Babi, keberuntungan disebut dapat hadir melalui hubungan sosial dan jaringan pertemanan. Pertemuan sederhana atau percakapan santai justru berpotensi membawa informasi yang bernilai.

Karena itu, jangan terlalu menutup diri dari lingkungan sekitar. Bisa saja seseorang yang ditemui dalam sebuah acara atau pertemuan justru membawa tawaran maupun peluang baru.

Keuntungan yang diperoleh pun tidak selalu berbentuk uang. Dukungan, koneksi, dan bantuan dari orang lain dapat menjadi modal penting untuk mencapai target yang lebih besar.

3. Shio Naga Shio Naga berpotensi merasakan hasil dari usaha yang sebelumnya telah mereka jalankan. Sesuatu yang sempat terlihat buntu bisa kembali memberikan harapan.

Proyek lama yang tertunda, pembayaran yang belum diterima, atau kesepakatan yang sempat terhenti berpeluang menemukan titik terang.