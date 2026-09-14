Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Senin, 14 September 2026: Jaga Pola Makan dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Senin, 14 September 2026, menjadi bagian yang cukup penting untuk diperhatikan di tengah kesibukan dan berbagai pikiran yang muncul sepanjang hari.
Banyaknya aktivitas dapat membuat Cancer terlalu fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab hingga lupa memperhatikan kebutuhan dasar tubuh.
Karena itu, menjaga pola makan, waktu istirahat, dan kondisi pikiran perlu menjadi perhatian agar energi tetap terjaga.
Pola makan menjadi salah satu hal yang sebaiknya mulai diperhatikan lebih serius oleh Cancer.
Kesibukan terkadang membuat seseorang memilih makanan hanya berdasarkan kepraktisan tanpa mempertimbangkan kandungan nutrisinya.
Cancer sebaiknya tidak terlalu sering mengandalkan makanan yang kurang bernutrisi hanya karena mudah diperoleh atau cepat dikonsumsi.
Perbanyak pilihan makanan bergizi, termasuk buah dan makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh sepanjang hari.
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Jawa Pos
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