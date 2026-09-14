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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 14 September 2026 | 16.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Senin, 14 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Senin, 14 September 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama berkaitan dengan pola makan dan minum yang dilakukan sepanjang hari.

Kesibukan maupun keinginan menikmati makanan favorit terkadang membuat Aries lupa memperhatikan jumlah asupan yang dikonsumsi.

Karena itu, menjaga keseimbangan menjadi hal penting agar tubuh tetap nyaman dan energi tidak mudah menurun.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menikmati makanan yang disukai tentu bukan sesuatu yang harus dihindari.

Aries tetap dapat memberikan ruang untuk menikmati makanan favorit selama jumlahnya tidak berlebihan dan pola makan secara keseluruhan tetap terjaga.

Yang perlu dihindari adalah kebiasaan makan terlalu banyak hanya karena sedang memiliki waktu luang atau suasana hati sedang kurang baik.

Keinginan mengonsumsi makanan sebagai pelampiasan emosi bisa membuat Aries makan tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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