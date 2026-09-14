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Zulfa Putri Hardiyati
Senin, 14 September 2026 | 16.55 WIB

KABAR BAIK! Lima Shio yang Dialiri Rezeki dari Segala Arah di Tahun 2026

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 bukan tahun biasa dalam perputaran nasib. Ini adalah fase peralihan besar, ketika arah hidup banyak orang berubah tanpa disadari.

 Ada yang merasa tertekan, ada yang bertahan dengan susah payah, dan ada pula yang justru melesat karena rezeki datang dari berbagai arah secara bersamaan.

Dalam pusaran energi tahun ini, tidak semua orang berada di jalur yang sama. Hanya sebagian yang berdiri tepat di arus rezeki, seolah berada di tengah hujan emas ketika yang lain masih mencari tempat berteduh.

Mereka bukan hanya mendapatkan uang, tetapi juga peluang, kepercayaan, relasi, serta keberanian baru untuk melangkah lebih jauh.

Seperti yang diungkapkan dalam ulasan spiritual kanal YouTube Rezeki & Hoki, ada lima shio yang diyakini berada di jalur arus rezeki paling kuat di tahun 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga menjadi simbol kejayaan di tahun 2026. Energi tahun ini membuat Naga seperti terbang lebih tinggi dari biasanya.

Banyak pintu terbuka tanpa harus didobrak, banyak peluang datang tanpa perlu dikejar.

 Keputusan-keputusan kecil berubah menjadi hasil besar, dan ide-ide yang dulu dianggap terlalu berani justru menemukan momentumnya.

Rezeki Naga mengalir dari berbagai arah, mulai dari jabatan, bisnis, relasi, hingga pengakuan yang sebelumnya tertunda.

Editor: Hanny Suwindari
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