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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 22 September 2026 | 03.19 WIB

Hoki Selalu Menyertainya, 7 Weton Ini Punya Rezeki Tak Terbatas dalam Hal Apapun

Weton paling hoki dengan waseso segoro membawa rezeki tak terbatas. (Freepik/ lifeforstock) - Image

Weton paling hoki dengan waseso segoro membawa rezeki tak terbatas. (Freepik/ lifeforstock)

JawaPos.com – Beberapa weton dipercaya sebagai weton paling hoki dengan waseso segoro yang membawa rezeki tak terbatas sepanjang hidup.

Weton ini disebut memiliki keberuntungan luar biasa yang membuat pemiliknya selalu dikelilingi kelimpahan.

Dalam kepercayaan tradisional, waseso segoro pada weton tertentu diyakini sebagai sumber rezeki besar yang tak pernah habis.

Menelusuri weton paling hoki dengan waseso segoro yang dipenuhi rezeki membuka pandangan menarik tentang takdir mereka.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, dijelaskan bahwa ada tujuh weton paling hoki dengan waseso segoro membawa rezeki tak terbatas.

1. Rabu Legi

Orang yang terlahir pada hari Rabu Legi memiliki intuisi yang sangat tajam dalam melihat peluang yang tersembunyi.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang tenang di permukaan namun menyimpan kekuatan besar di dalam dirinya.

Keberuntungan sering datang dari arah yang tidak terduga, seperti proyek kecil yang berkembang menjadi besar atau peluang bisnis dari relasi lama.

Karakter mereka yang tenang namun tegas membuat mereka mampu berpikir jernih di saat orang lain panik menghadapi tantangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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