Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 14 September 2026: Jaga Keseimbangan Tubuh dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 14 September 2026, membutuhkan perhatian yang lebih seimbang antara aktivitas sehari-hari, kondisi emosional, dan waktu istirahat.
Kesibukan yang terus berjalan bisa membuat Virgo lebih fokus menyelesaikan berbagai tanggung jawab daripada memperhatikan kebutuhan tubuh sendiri.
Karena itu, Virgo perlu mulai menyadari kapan tubuh membutuhkan jeda dan kapan pikiran membutuhkan ruang untuk beristirahat.
Salah satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan Virgo adalah kondisi emosional yang mungkin selama ini terlalu sering dipendam.
Virgo bisa saja memilih menahan rasa kesal, kecewa, atau sedih karena tidak ingin memperpanjang masalah dengan orang lain.
Cara tersebut memang terkadang membuat situasi terlihat lebih tenang untuk sementara waktu.
Namun, jika perasaan terus disimpan tanpa pernah diolah dengan baik, pikiran justru bisa menjadi semakin penuh.
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Jawa Pos
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