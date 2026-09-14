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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 14 September 2026 | 16.34 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Senin, 14 September 2026: Ubah Kebiasaan Finansial

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Senin, 14 September 2026 mengingatkan pentingnya meninggalkan kebiasaan finansial yang selama ini membuat pengelolaan uang menjadi kurang sehat.

Pola belanja yang sulit dikendalikan dapat menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi agar kondisi finansial tidak terus terbebani oleh pengeluaran yang sebenarnya masih bisa dikurangi.

Karena itu, Libra disarankan mulai berani mengubah kebiasaan lama dan membangun cara mengelola uang yang lebih teratur serta sesuai dengan kemampuan sendiri.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra mungkin memiliki kecenderungan mengeluarkan uang demi menjaga kenyamanan atau memenuhi keinginan tertentu.

Keinginan tersebut sebenarnya tidak selalu menjadi masalah selama masih berada dalam batas anggaran.

Namun, ketika pengeluaran dilakukan karena ingin mengikuti gaya hidup orang lain atau menjaga kesan tertentu, kondisi keuangan dapat perlahan menjadi kurang terkendali.

Libra sebaiknya mulai melihat kembali transaksi yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Editor: Novia Tri Astuti
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