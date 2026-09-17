Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 18 September 2026: Jujur pada Perasaan dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Jumat, 18 September 2026, mengajak Anda untuk lebih berani memahami dan mengungkapkan emosi yang selama ini mungkin sengaja disimpan.
Libra cenderung berusaha menjaga suasana tetap tenang sehingga terkadang memilih mengesampingkan perasaan sendiri demi menghindari konflik dengan orang lain.
Namun, terlalu lama mengabaikan apa yang dirasakan justru dapat membuat beban pikiran semakin besar.
Dalam kehidupan asmara, keberanian mengambil langkah pertama dapat membantu hubungan berkembang ke arah yang lebih terbuka, sementara Libra yang masih sendiri perlu memberikan ruang bagi perasaan baru tanpa terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk.
Di lingkungan kerja, tekanan yang terasa semakin berat sebaiknya tidak dipendam sendirian karena berbicara secara terbuka dengan orang yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi dapat membantu menemukan jalan keluar.
Sementara dari sisi keuangan, Libra tetap perlu menjaga pengeluaran agar kondisi yang sudah cukup teratur tidak terganggu oleh kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba.
Untuk kesehatan, perubahan sederhana dalam pola makan dan rutinitas olahraga dapat dilakukan bersama teman atau rekan agar terasa lebih menyenangkan.
Di tengah kesibukan, meluangkan waktu untuk tertawa, bersantai, atau berkumpul bersama keluarga juga dapat membantu menjaga suasana hati tetap positif.
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Jawa Pos
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