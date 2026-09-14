Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 14 September 2026: Berani Mengakui Kesalahan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Senin, 14 September 2026 membawa pesan tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki keadaan.
Jika beberapa waktu terakhir muncul persoalan dengan pasangan akibat perkataan atau tindakan Taurus, jangan terlalu mempertahankan gengsi hanya karena merasa sulit untuk meminta maaf.
Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami kesalahan, melainkan membutuhkan kesediaan kedua pihak untuk bertanggung jawab dan memperbaiki keadaan.
Taurus mungkin sedang menyadari bahwa ada perkataan atau tindakan sebelumnya yang membuat pasangan merasa kecewa.
Keinginan untuk mempertahankan harga diri terkadang membuat seseorang sulit mengakui bahwa dirinya memang melakukan kesalahan.
Namun, terus mempertahankan gengsi hanya akan membuat jarak emosional semakin lebar.
Jika Taurus benar-benar menyadari telah melakukan kekeliruan, menyampaikan permintaan maaf dengan tulus dapat menjadi langkah yang berarti.
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Jawa Pos
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