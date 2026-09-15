Ramalan Asmara Zodiak Aries Selasa, 15 September 2026: Peka pada Perasaan Pasangan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Selasa, 15 September 2026, meminta untuk lebih peka terhadap perasaan orang yang berada di dekatnya.

Energi yang sedang kuat dapat membuat Aries lebih bersemangat dalam mengambil tindakan dan menyampaikan keinginan.

Namun, jangan sampai semangat tersebut membuat Aries lupa mempertimbangkan sudut pandang pasangan atau orang yang sedang dekat.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Selasa, 15 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menyampaikan apa yang diinginkan.

Kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain juga memiliki peran yang sama pentingnya.

Aries mungkin terbiasa bergerak cepat ketika sudah mengetahui apa yang ingin dilakukan.