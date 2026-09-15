Ramalan Asmara Zodiak Taurus Selasa, 15 September 2026: Jujur Mengungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Selasa, 15 September 2026, membawa pesan agar lebih terbuka mengenai apa yang sebenarnya sedang dirasakan.
Taurus mungkin terbiasa menyimpan persoalan sendiri karena tidak ingin hubungan menjadi semakin rumit atau memicu perdebatan dengan pasangan.
Namun, terlalu lama menahan perasaan justru dapat membuat pasangan kesulitan memahami kebutuhan dan keadaan emosional Taurus.
Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan menjadi salah satu hal yang perlu lebih diperhatikan.
Jika terdapat persoalan yang mengganggu hubungan, jangan terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.
Memendam rasa kecewa, marah, atau sedih terlalu lama dapat membuat emosi menumpuk tanpa disadari.
Ketika akhirnya perasaan tersebut keluar, masalah yang sebenarnya sederhana bisa terasa jauh lebih besar.
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Jawa Pos
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