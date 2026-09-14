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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 14 September 2026 | 15.00 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 14 September 2026: Jangan Sembunyikan Perasaan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Senin, 14 September 2026 mengingatkan pentingnya berhenti menyembunyikan perasaan hanya karena takut keadaan menjadi lebih rumit.

Gemini mungkin terbiasa diam ketika sedang kecewa, bahagia, khawatir, atau sebenarnya membutuhkan perhatian dari pasangan.

Namun, terlalu lama menyimpan perasaan justru dapat membuat pasangan kesulitan memahami kebutuhan emosional Gemini.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini terkadang memilih untuk tidak mengatakan apa yang dirasakan karena ingin menghindari konflik.

Cara tersebut memang dapat membuat suasana terlihat tenang untuk sementara, tetapi persoalan yang tidak dibicarakan bisa terus tersimpan dalam pikiran.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung terlalu lama, hal sederhana pun dapat berubah menjadi kekecewaan yang lebih besar.

Karena itu, Gemini sebaiknya mulai belajar menyampaikan perasaan dengan cara yang tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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