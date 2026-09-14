Ramalan Asmara Zodiak Cancer Senin, 14 September 2026: Berani Terbuka pada Pasangan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Senin, 14 September 2026 meminta keberanian untuk lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan.
Cancer dikenal cukup peka terhadap perkataan dan sikap pasangan sehingga ucapan yang mungkin dianggap sederhana oleh orang lain dapat meninggalkan kesan yang cukup dalam.
Karena itu, ketika perasaan mulai terluka atau terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran, Cancer sebaiknya tidak terus memendamnya hanya demi mempertahankan suasana hubungan tetap tenang.
Cancer yang sudah memiliki pasangan mungkin sedang menghadapi situasi ketika sebuah perkataan membuat hati terasa kurang nyaman.
Respons pertama yang muncul bisa saja memilih diam agar pembicaraan tidak berkembang menjadi pertengkaran.
Namun, menyimpan perasaan terlalu lama bukan selalu menjadi cara terbaik untuk menjaga hubungan.
Masalah yang tidak pernah dibicarakan dapat terus berputar dalam pikiran dan membuat Cancer semakin sensitif terhadap hal-hal kecil berikutnya.
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Jawa Pos
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