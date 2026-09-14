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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 14 September 2026 | 13.06 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 14 September 2026: Jaga Fokus dan Jangan Overthinking

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Pisces pada Senin, 14 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga pikiran tetap terarah dan tidak terlalu larut dalam persoalan yang belum tentu terjadi.

Sifat Pisces yang sensitif dapat membuat berbagai kemungkinan dipikirkan secara berlebihan, terutama ketika berhadapan dengan tugas atau keputusan yang dianggap memiliki dampak besar.

Karena itu, Pisces sebaiknya lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali agar pekerjaan dapat diselesaikan tanpa tekanan yang tidak perlu.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Senin, 14 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika memiliki beberapa tugas yang belum selesai, Pisces mungkin tergoda memikirkan semuanya sekaligus.

Kebiasaan tersebut justru dapat membuat pikiran semakin penuh dan membuat pekerjaan terasa lebih berat daripada keadaan sebenarnya.

Cobalah menentukan tugas yang paling penting terlebih dahulu.

Setelah satu pekerjaan selesai, lanjutkan ke tugas berikutnya agar konsentrasi tetap terjaga.

Editor: Novia Tri Astuti
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