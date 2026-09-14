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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.37 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Singkirkan kesibukan pekerjaan untuk hari ini dan fokuslah pada perasaanmu, zodiak taurus. Taurus mungkin sedikit protektif terhadap emosi, tetapi sadarilah bahwa sebagian besar perasaanmu paling baik diekspresikan kepada orang lain. 

Gali lebih dalam dan temukan apa yang benar-benar diyakini sebagai inti masalah. Pikiran taurus sangat jernih hari ini, jadi manfaatkanlah dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 14 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus sebaiknya tidak melupakan hubungan dengan orang lain saat jatuh cinta. Terkait karir, telusuri semua pilihan dan teruslah mencari peluang pekerjaan yang diinginkan.

Sementara itu, jagalah kondisi fisik, lakukan diet sehat, dan rutinlah berolahraga agar tetap sehat. Terkait keuangan, periode ini tepat untuk menyelesaikan transaksi properti serta melakukan penjualan lahan. 

Cinta Taurus 

Jika sedang menunggu untuk merasakan euforia cinta pertama, yakinlah bahwa inilah saat yang tepat untuk cinta bersemi. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, bahwa taurus jatuh cinta bukan berarti harus melupakan hubungan dengan orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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