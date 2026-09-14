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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Suasana hati zodiak aquarius berfluktuasi, sehingga mungkin kesulitan untuk fokus di siang hari. Sekarang adalah saatnya untuk memperbaiki diri dan memastikan untuk tidak membuat kesalahan di tempat kerja. 

Jangan kesal pada diri sendiri, karena setiap orang untuk memiliki kekurangan. Penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Hal ini hanyalah sebuah fase, dan aquarius akan kembali seperti semula dalam waktu singkat.

Hari ini bisa menjadi hari yang sulit jika zodiak pisces tidak berhati-hati. Pisces perlu tetap fokus pada pekerjaan atau mungkin akan melewatkan tenggat waktu hari ini. Jika sedang mengerjakan dokumen penting, pisces perlu menanggapinya dengan serius. 

Lebih baik pisces menyelesaikan pekerjaan jauh-jauh hari agar tidak ada masalah yang tidak terduga muncul. Jangan pernah biarkan hambatan menghalangimu dalam mencapai tujuan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 14 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus memperhatikan intonasi suara dan kata-kata yang diungkapkan kepada pasangan. Terkait karir, aquarius mungkin akan mendapatkan beberapa peluang karir yang datang secara tiba-tiba. 

Sementara itu, sadarilah bahwa jam kerjamu saat ini sangat memengaruhi kesehatan serta hubunganmu dengan orang lain. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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