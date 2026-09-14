Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin akan disalahpahami hingga membuat kesal. Gemini berada dalam situasi dimana tidak seorang pun memahami, termasuk orang-orang terdekat. Jangan panik karena ini hanyalah fase sementara.

Tidak mungkin untuk selalu bisa menyenangkan semua orang. Berhentilah mencoba menjelaskan diri sendiri jika beberapa orang tidak memahami maksudmu, meskipun gemini telah berusaha sebaik mungkin.

Zodiak cancer akan mengalami perubahan suasana hati hari ini. Ada tanda-tanda bahwa cancer mungkin merasa sedikit frustrasi dan kecewa. Penyebab frustrasi ini mungkin disebabkan oleh seseorang yang dicintai dan percayai.

Cancer selalu cenderung menetapkan harapan yang tinggi, yang seringkali membuat terluka. Terkadang, cancer harus mengalah untuk mendapatkan kompromi. Hubungi atau temui orang tersebut dan bicarakan semuanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Senin, 14 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini dan pasangan bisa merencanakan perjalanan wisata untuk memperdalam hubungan asmara. Terkait karir, kesempatan penting mengenai pekerjaan mungkin akan datang menghampiri.