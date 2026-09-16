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Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 20.35 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 17 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Leo Hingga Libra

ilustrasi zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi Virgo, perhatikan dengan saksama biaya berlangganan dan biaya rutin untuk penganggaran yang lebih cerdas.

Sedangkan untuk Scorpio, luangkan waktu untuk menilai detail keuangan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Kamis 17 September 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Ramalan besok menunjukkan kepercayaan diri Anda terpancar, romantisme bersemi, baik melalui rayuan baru maupun isyarat tulus.

Pengakuan atas usaha masa lalu akan menghampiri Anda dengan anggun, membuka pintu menuju kemajuan atau perayaan.

Keberuntungan finansial akan mengangkat semangat Anda dan mengundang rasa syukur.

Editor: Novia Tri Astuti
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