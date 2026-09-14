Ramalan Zodiak Aquarius 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, suasana hati zodiak Aquarius berfluktuasi sehingga mungkin kesulitan untuk fokus. Sekarang adalah saatnya untuk memperbaiki diri dan memastikan untuk tidak membuat kesalahan di tempat kerja.
Jangan kesal pada diri sendiri karena setiap orang untuk memiliki kekurangan. Penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Hal ini hanyalah sebuah fase, dan Aquarius akan kembali seperti semula dalam waktu singkat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 14 September 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak Aquarius harus memperhatikan intonasi suara dan kata-kata yang diungkapkan kepada pasangan. Terkait karir, Aquarius mungkin akan mendapatkan beberapa peluang karir yang datang secara tiba-tiba.
Sementara itu, sadarilah bahwa jam kerjamu saat ini sangat memengaruhi kesehatan serta hubunganmu dengan orang lain. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.
Cinta Aquarius
Aquarius perlu sangat memperhatikan intonasi suara dan kata-kata. Aquarius mungkin terkesan kritis kepada pasangan, meskipun itu bukan niat yang sebenarnya.
Amarah yang terpendam dapat muncul di saat yang tidak tepat dan membuat kata-kata Aquarius bernada sarkasme. Pantau pikiran, bahasa tubuh, dan semua bentuk komunikasi. Jika mampu waspada, Aquarius akan dapat mencegah ledakan emosi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022