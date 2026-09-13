Hobi Bikin Dongkol, 5 Zodiak Ini Disebut Paling Menyebalkan Menurut Astrologi

JawaPos.com – Setiap zodiak memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ada yang dikenal ramah, tenang, dan mudah bergaul, tetapi ada pula yang memiliki sifat tertentu sehingga terkadang membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman.

Dalam astrologi, beberapa zodiak disebut mempunyai kecenderungan seperti mudah berubah pikiran, terlalu sensitif, keras kepala, hingga memiliki emosi yang cukup kuat. Meski demikian, karakter tersebut tidak selalu muncul pada setiap orang karena kepribadian seseorang juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain.

Sisi yang dianggap menyebalkan pun sebenarnya bisa menjadi kelebihan apabila mampu dikendalikan dengan baik. Misalnya, sikap tegas dapat berubah menjadi keberanian, sedangkan rasa percaya diri dapat menjadi modal untuk memimpin.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut memiliki sejumlah karakter yang berpotensi membuat orang di sekitarnya merasa jengkel.

1. Gemini Gemini menempati posisi pertama dalam daftar ini. Zodiak berelemen udara tersebut dikenal memiliki karakter dinamis dan mudah beradaptasi.

Namun, sifat yang cepat berubah terkadang membuat orang lain kesulitan mengikuti pola pikir mereka. Gemini dapat berganti keputusan dalam waktu singkat sehingga orang di sekitarnya mungkin merasa bingung.

Fokus yang mudah teralihkan juga menjadi salah satu hal yang berpotensi membuat Gemini sulit diandalkan dalam situasi tertentu. Ketika ditambah dengan keputusan yang dibuat secara terburu-buru, kesalahpahaman pun bisa muncul.

Meski begitu, sifat spontan Gemini juga membuat mereka dikenal sebagai pribadi yang komunikatif dan tidak mudah merasa bosan.

2. Leo Leo memiliki rasa percaya diri yang kuat dan biasanya tidak ragu menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Karakter tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri, tetapi pada kondisi tertentu bisa dianggap terlalu dominan.