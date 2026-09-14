Ramalan Zodiak Capricorn 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin merasa frustrasi dan tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan. Sumber frustrasi dan kekecewaan ini mungkin karena tujuan yang telah aquarius tetapkan tidak mudah dicapai.



Hal ini dapat mengakibatkan tingkat produktivitas menurun. Namun, tetaplah optimis dan cobalah lebih fokus serta berusaha lebih keras. Jadi tetaplah teguh, sabar, dan gigih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 14 September 2026.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus waspada karena akan ada konflik antara tanggung jawab pekerjaan serta kehidupan asmara. Terkait karir, Capricorn akan mendapatkan peluang tak terduga untuk memperoleh penghasilan tambahan.



Sementara itu, minumlah teh herbal dan istirahatlah jika Capricorn mengalami gangguan tenggorokan. Terkait keuangan, cobalah memberikan donasi atau memberikan hadiah kepada seseorang saat Capricorn menerima pemasukan secara tidak terduga.



Cinta Capricorn

Hari ini mungkin akan menguji kesabaran Capricorn. Tampaknya, ada konflik antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan asmara.