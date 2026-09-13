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Niko Sulpriyono
Senin, 14 September 2026 | 02.53 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Lepas dari Kemiskinan pada September 2026, Rezeki Mulai Terbuka

Ilustrasi Lepas dari Kemiskinan (Unsplash) - Image

Ilustrasi Lepas dari Kemiskinan (Unsplash)


JawaPso.com - September 2026 membawa energi yang berbeda bagi setiap zodiak. 

Dalam pembacaan kartu tarot kali ini, terdapat 5 zodiak yang mendapatkan simbol perubahan, peluang, perjuangan, dan kelimpahan dalam urusan kehidupan finansial. 

Aquarius, Leo, Pisces, Scorpio, dan Taurus disebut memiliki energi yang cukup kuat untuk keluar dari kondisi ekonomi yang selama ini terasa berat.

Pembacaan ini menggambarkan bahwa perubahan finansial tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang datang secara tiba-tiba. 

Bagi sebagian zodiak, peluang tersebut dapat muncul melalui keberhasilan melewati persaingan, keputusan yang tepat, kesempatan baru, hingga hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Ambil pesan positif yang dirasa relevan dan jadikan sebagai motivasi untuk mengambil keputusan finansial secara lebih bijaksana. 

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi mengalami perubahan finansial pada September 2026? 

Simak sebagaimana yang dihimpun dari YouTube Ryan Mercury pada Minggu (13/09).

1. Aquarius: The Star Membawa Harapan dan Peluang Baru

Aquarius menjadi zodiak pertama yang mendapatkan kartu The Star. 

Dalam pembacaan tarot, kartu ini kerap dikaitkan dengan harapan, optimisme, pemulihan, serta munculnya energi positif setelah seseorang melewati masa yang tidak mudah. 

Karena itu, September 2026 digambarkan sebagai periode yang dapat membawa angin segar bagi kondisi kehidupan Aquarius, termasuk dalam urusan finansial.

Energi The Star menunjukkan adanya peluang untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini diharapkan. 

Keinginan yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan dapat mulai menemukan jalannya. 

Dalam konteks keuangan, kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai terbukanya kesempatan untuk memperoleh penghasilan, pekerjaan, proyek, atau peluang lain yang membantu memperbaiki keadaan ekonomi.

Editor: Novia Tri Astuti
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