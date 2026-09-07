Rezekinya Disebut Lancar, 5 Shio Ini Dipercaya Punya Bakat Alami Mengumpulkan Kekayaan

JawaPos.com – Ada orang yang harus bekerja keras bertahun-tahun untuk mencapai kondisi finansial yang mapan. Namun, ada pula yang dianggap mempunyai kemampuan alami dalam melihat kesempatan dan mengelola peluang menjadi sumber penghasilan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut terkadang dikaitkan dengan shio kelahiran. Beberapa shio dipercaya memiliki apa yang sering disebut sebagai "DNA kekayaan", yakni kecenderungan untuk berpikir strategis, berani mengambil peluang, serta mampu mengatur keuangan.

Tentu saja, istilah tersebut bukanlah istilah ilmiah. Prediksi berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat menjadi jaminan bahwa seseorang pasti kaya.

Meski begitu, karakter yang dikaitkan dengan masing-masing shio menarik untuk disimak.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya mempunyai kemampuan kuat dalam mencari uang dan membangun kemakmuran.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal memiliki karakter sabar, konsisten, dan tidak mudah menyerah. Dalam urusan keuangan, mereka disebut lebih menyukai perencanaan matang daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Pemilik shio ini cenderung berhati-hati dalam menggunakan uang. Mereka tidak mudah menghamburkan penghasilan dan lebih memilih membangun kondisi finansial secara perlahan tetapi stabil.

Kerbau juga dipercaya mempunyai pandangan jangka panjang. Mereka terbiasa memikirkan kebutuhan masa depan dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan.

Meski menyukai kehidupan yang nyaman dan barang berkualitas, keinginan tersebut justru dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan penghasilan.