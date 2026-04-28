Ini Daftar Kebiasaan Menjengkelkan Tiap Zodiak yang Diungkap Psikologi dan Astrologi

JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan tertentu yang tanpa disadari bisa membuat orang lain merasa terganggu atau tidak nyaman.

Dalam dunia psikologi, perilaku menjengkelkan ini sering kali berakar dari kepribadian dasar yang sudah terbentuk sejak lama.

Menariknya, astrologi juga memiliki penjelasannya tersendiri tentang mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu yang mengganggu.

Setiap zodiak memiliki pola perilaku khas yang bisa menjadi kekuatan sekaligus menjadi sumber gesekan dalam hubungan sosial.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/4), berikut adalah daftar kebiasaan paling menjengkelkan dari masing-masing tanda bintang yang perlu kamu ketahui.

1. Aries (21 Maret - 19 April)

Aries cenderung bertindak dan berbicara secara impulsif tanpa mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu bagi orang lain.

Mereka juga kerap mengabaikan pendapat orang lain dan merasa bahwa sudut pandang mereka selalu lebih benar dari siapapun.

2. Taurus (20 April - 20 Mei)