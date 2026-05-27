10 Kebiasaan Menjengkelkan Orang yang Tidak Tau Cara Memesan Makanan di Restoran Secara Psikologi

JawaPos.com – Cara seseorang memesan makanan di restoran ternyata mencerminkan banyak hal tentang kesadaran sosial dan etiket yang dimilikinya.

Secara psikologi, kebiasaan menjengkelkan saat makan di luar sering kali bukan disengaja, melainkan cerminan dari minimnya kepekaan terhadap orang-orang di sekitar.

Etiket sederhana di restoran bukan soal formalitas semata, melainkan bentuk nyata dari rasa hormat terhadap sesama manusia.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (27/5), berikut sepuluh kebiasaan yang paling sering membuat orang-orang di sekitar meja makan merasa tidak nyaman dan terganggu.

1. Tidak melihat menu sampai terpaksa

Ketika pelayan meminta waktu beberapa menit, itu adalah sinyal untuk segera membuka menu dan menentukan pilihan, bukan melanjutkan obrolan.

Mengabaikan isyarat sosial ini tidak hanya membuang waktu pelayan yang sudah bekerja keras, tetapi juga membuat teman semeja menunggu lebih lama.