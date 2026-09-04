Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 5 September 2026 | 05.58 WIB

Insting Tajam dan Kreatif, 3 Shio Ini Diramal Mudah Menemukan Peluang Usaha

Ilustrasi orang cerdas (magnific) - Image

Ilustrasi orang cerdas (magnific)

JawaPos.com – Membangun sebuah bisnis bukan perkara mudah. Selain membutuhkan modal, seorang pengusaha harus mampu menyusun strategi, membaca kebutuhan pasar, mengambil keputusan dengan tepat, serta berani menghadapi berbagai risiko.

Tidak sedikit orang yang memiliki keinginan untuk berbisnis, tetapi kesulitan mempertahankan usahanya karena kurang mampu beradaptasi dengan perubahan. Di sisi lain, ada pula orang yang terlihat memiliki naluri alami dalam melihat kesempatan dan mengembangkan ide menjadi peluang usaha.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Beberapa shio dipercaya mempunyai kecerdasan, kreativitas, serta insting yang membuat mereka lebih mudah menemukan celah dalam dunia bisnis.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan bahwa seseorang pasti berhasil secara finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki potensi kuat dalam membangun bisnis berkat kecerdasan dan kemampuan membaca peluang.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal mempunyai pola pikir yang kreatif dan kemampuan berimajinasi yang cukup kuat. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu menemukan cara berbeda untuk mengembangkan sebuah usaha.

Mereka cenderung tidak kehabisan ide ketika menghadapi persoalan bisnis. Kemampuan menyusun strategi juga menjadi salah satu kelebihan yang dipercaya membantu mereka menghadapi persaingan.

Namun, pemilik shio Tikus disebut kurang menyukai rutinitas yang monoton. Mereka lebih cocok berada dalam lingkungan usaha yang dinamis dan memberikan ruang untuk bereksperimen.

Bisnis yang terus berkembang dan membutuhkan inovasi dapat menjadi bidang yang menarik bagi mereka. Dengan begitu, rasa ingin tahu dan kreativitas dapat terus tersalurkan tanpa mudah merasa bosan.

2. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai sosok yang tenang, penuh perhitungan, dan jeli mengamati keadaan. Dalam urusan bisnis, sifat tersebut dipercaya menjadi modal untuk mengenali peluang yang mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Seni hingga Menulis, 6 Zodiak Ini Punya Bakat Kreatif yang Menonjol - Image
Zodiak

Dari Seni hingga Menulis, 6 Zodiak Ini Punya Bakat Kreatif yang Menonjol

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.51 WIB

Kreativitasnya Bikin Kagum, 6 Zodiak Ini Punya Segudang Ide Unik - Image
Zodiak

Kreativitasnya Bikin Kagum, 6 Zodiak Ini Punya Segudang Ide Unik

Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.40 WIB

5 Zodiak Paling Berbakat dan Kreatif Menurut Astrologi, Kamu Termasuk? - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Berbakat dan Kreatif Menurut Astrologi, Kamu Termasuk?

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.29 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore