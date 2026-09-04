Insting Tajam dan Kreatif, 3 Shio Ini Diramal Mudah Menemukan Peluang Usaha

JawaPos.com – Membangun sebuah bisnis bukan perkara mudah. Selain membutuhkan modal, seorang pengusaha harus mampu menyusun strategi, membaca kebutuhan pasar, mengambil keputusan dengan tepat, serta berani menghadapi berbagai risiko.

Tidak sedikit orang yang memiliki keinginan untuk berbisnis, tetapi kesulitan mempertahankan usahanya karena kurang mampu beradaptasi dengan perubahan. Di sisi lain, ada pula orang yang terlihat memiliki naluri alami dalam melihat kesempatan dan mengembangkan ide menjadi peluang usaha.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Beberapa shio dipercaya mempunyai kecerdasan, kreativitas, serta insting yang membuat mereka lebih mudah menemukan celah dalam dunia bisnis.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan bahwa seseorang pasti berhasil secara finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki potensi kuat dalam membangun bisnis berkat kecerdasan dan kemampuan membaca peluang.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal mempunyai pola pikir yang kreatif dan kemampuan berimajinasi yang cukup kuat. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu menemukan cara berbeda untuk mengembangkan sebuah usaha.

Mereka cenderung tidak kehabisan ide ketika menghadapi persoalan bisnis. Kemampuan menyusun strategi juga menjadi salah satu kelebihan yang dipercaya membantu mereka menghadapi persaingan.

Namun, pemilik shio Tikus disebut kurang menyukai rutinitas yang monoton. Mereka lebih cocok berada dalam lingkungan usaha yang dinamis dan memberikan ruang untuk bereksperimen.

Bisnis yang terus berkembang dan membutuhkan inovasi dapat menjadi bidang yang menarik bagi mereka. Dengan begitu, rasa ingin tahu dan kreativitas dapat terus tersalurkan tanpa mudah merasa bosan.