Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Sabtu, 12 September 2026 | 06.27 WIB

Rezeki Tidak Pernah Salah Alamat! 6 Zodiak ini Diramal Dapat Kejutan Besar Pada September 2026

Ilustrasi Zodiak Dapat Kejutan Besar (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Dapat Kejutan Besar (freepik)

JawaPos.com - September 2026 dapat menjadi bulan yang membawa warna baru bagi kehidupan sejumlah zodiak. 

Setelah melewati berbagai aktivitas, tantangan, dan penantian, ada kalanya sesuatu yang tidak disangka justru hadir pada waktu yang tepat. 

Dalam pembacaan kartu kali ini, terdapat 6 zodiak yang disebut berpotensi mendapatkan kejutan besar pada September 2026.

Kejutan tersebut tidak selalu berkaitan dengan uang. Rezeki dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti hadiah, peningkatan kondisi finansial, barang yang telah lama diinginkan, kabar mengenai hubungan, pernikahan, hingga kebahagiaan dalam keluarga. 

Karena itu, sesuatu yang terlihat sederhana sekalipun dapat menjadi bentuk rezeki yang bermakna.

Virgo, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, dan Aquarius termasuk dalam daftar zodiak yang memperoleh kejutan positif tersebut dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Jumat (11/09). 

Lantas, apa yang membuat keenam zodiak ini disebut berpotensi menerima kejutan besar pada September 2026?

1. Virgo

Virgo menjadi zodiak pertama yang disebut berpotensi mendapatkan kejutan besar pada September 2026. 

Dalam pembacaan kartu, Virgo digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang memiliki keberanian dan tidak terbiasa bermalas-malasan. 

Mereka cenderung memiliki standar tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan dan ingin memastikan sesuatu selesai dengan baik sebelum mengerjakan hal lainnya.

Karakter Virgo juga dikenal cukup detail dalam memperhatikan keadaan di sekitarnya. Mereka menyukai kebersihan, kerapian, dan penampilan yang terawat. 

Namun, perhatian yang besar terhadap banyak hal terkadang membuat Virgo mudah berpikir berlebihan. 

Hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting pun dapat terus berada di dalam pikirannya. 

Virgo juga digambarkan memiliki empati tinggi, mudah merasa kasihan, serta senang membantu orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Shio dengan Hoki Tertinggi September Ini, Mimpi dan Harapannya Berpotensi Terwujud! - Image
Zodiak

6 Shio dengan Hoki Tertinggi September Ini, Mimpi dan Harapannya Berpotensi Terwujud!

Sabtu, 12 September 2026 | 06.24 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Banjir Uang September 2026, Rezeki Datang dari Pencapaian dan Peluang Baru! - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diprediksi Banjir Uang September 2026, Rezeki Datang dari Pencapaian dan Peluang Baru!

Sabtu, 12 September 2026 | 06.15 WIB

3 Zodiak yang Bakal Jalani Nasib Baik di September 2026, Karier dan Usahanya Kian Bersinar - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Jalani Nasib Baik di September 2026, Karier dan Usahanya Kian Bersinar

Sabtu, 12 September 2026 | 01.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore