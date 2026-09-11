Rezeki Tidak Pernah Salah Alamat! 6 Zodiak ini Diramal Dapat Kejutan Besar Pada September 2026

JawaPos.com - September 2026 dapat menjadi bulan yang membawa warna baru bagi kehidupan sejumlah zodiak.

Setelah melewati berbagai aktivitas, tantangan, dan penantian, ada kalanya sesuatu yang tidak disangka justru hadir pada waktu yang tepat.

Dalam pembacaan kartu kali ini, terdapat 6 zodiak yang disebut berpotensi mendapatkan kejutan besar pada September 2026.

Kejutan tersebut tidak selalu berkaitan dengan uang. Rezeki dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti hadiah, peningkatan kondisi finansial, barang yang telah lama diinginkan, kabar mengenai hubungan, pernikahan, hingga kebahagiaan dalam keluarga.

Karena itu, sesuatu yang terlihat sederhana sekalipun dapat menjadi bentuk rezeki yang bermakna.

Virgo, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, dan Aquarius termasuk dalam daftar zodiak yang memperoleh kejutan positif tersebut dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Jumat (11/09).

Lantas, apa yang membuat keenam zodiak ini disebut berpotensi menerima kejutan besar pada September 2026?

1. Virgo

Virgo menjadi zodiak pertama yang disebut berpotensi mendapatkan kejutan besar pada September 2026.

Dalam pembacaan kartu, Virgo digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang memiliki keberanian dan tidak terbiasa bermalas-malasan.

Mereka cenderung memiliki standar tinggi terhadap pekerjaan yang dilakukan dan ingin memastikan sesuatu selesai dengan baik sebelum mengerjakan hal lainnya.

Karakter Virgo juga dikenal cukup detail dalam memperhatikan keadaan di sekitarnya. Mereka menyukai kebersihan, kerapian, dan penampilan yang terawat.

Namun, perhatian yang besar terhadap banyak hal terkadang membuat Virgo mudah berpikir berlebihan.

Hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting pun dapat terus berada di dalam pikirannya.